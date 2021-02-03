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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor

Yangından görüntü

Fabrika Hastane Geri Dönüşüm 

-Ekiplerin çalışmaları
-Patlamalardan görüntü

( KOCAELİ )- Fabrikadan patlama sesleri yükseliyor KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın saat 16.45 sıralarında Gebze Pelitli Mahallesi 4418. Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geri dönüşüm firması depolama alanında malzemelerin tutuşması üzerine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören firma çalışanları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin tüm ilçelerinden ve İstanbul’un Kartal ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan geri dönüşüm depolama alanına sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. İçerde bulunan iş makinelerinin tamamen yandığı fabrikada alevler yükselmeye devam ederken, ara ara patlama sesleri de duyuluyor. Öte yandan dumandan etkilenen işçilerin ise, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi (MU-GY
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