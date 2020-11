Kocaeli’de feci kaza: 1 ölü

-Hayatgını kaybeden kadının cansız bedeni

-Ekiplerin çalışmaları

-Kazaya karışan araçtan görüntü

-Yoldan görüntü

-Genel ve detay



( KOCAELİ )- Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu- Üzerinden çok sayıda otomobil geçen kadın feci şekilde can verdi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde E-5 üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, birden fazla otomobil çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza, Kocaeli’nin Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 karayolu üzeri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan kadına, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Galip S.Ö.idaresindeki 34 FR 0947 plakalı cip çarptı. Çapmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre uzağa savrulan kadın yola düştü. Yola düşen ve kendisini fark etmeyen 10'a yakın aracın üzerinde geçtiği kadın feci şekilde can verdi. Kadına ilk çarpan otomobilin sürücüsü Galip S.Ö. olayın şoku atlatarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede parçalanan kadının feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmadığı için kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla morga kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü Galip S.Ö. ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kaza hakkında inceleme başlatıldı. (MU-GY



