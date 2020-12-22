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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Kocaeli’de fabrika yangını

- Kocaeli’de fabrika yangını

-Yangından görüntüler

Fabrika Yangını Fabrika Geri Dönüşüm 

--Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler
--Alevlerden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. (MK-
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