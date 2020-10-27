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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de evlere kurulan imalathanelerde onlarca litre sahte içki ele geçirildi

Kocaeli’de evlere kurulan imalathanelerde onlarca litre sahte içki ele geçirildi

-Operasyondan görüntüler

Sahte İçki Alkollü İçki İmalathane Polis Ekipleri Damacana 

--Ele geçirilen içkilerden görüntü ve fotoğraf

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda iki eve kurulan imalathanelerde onlarca litre sahte içki ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak ve sahte alkollü içki üretiminin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin Körfez ve Derince ilçesinde şahısların evlerinde kurdukları imalathanelerde sahte içki ürettikleri bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tespit edilen iki eve operasyon düzenlendi.
Derince ilçesinde bir eve kurulan imalathanede yapılan aramalarda 171 litre mayalanmaya bırakılmış sahte içki, 4 litre sahte içki, 150 miligram viski aroması, 4 litre üzüm suyu, içki imalatında kullanılan 1 adet derece, 1 adet hassas terazi, 2 adet huni, kova, damıtma kabı, hortum, damacanalar ve şişeler ele geçirildi. Körfez ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramalarda ise 50 adet 1 litrelik sahte ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. (MK-
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