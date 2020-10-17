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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli’de evine doğru yürüyen şahsı ayaklarından vurdular

Kocaeli’de evine doğru yürüyen şahsı ayaklarından vurdular

- Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Yaralının ambulansta görüntüsü
-- Polis ekiplerinin incelemeleri
-- Detaylar

( KOCAELİ ) -- Araçla takip ettikleri 50 yaşındaki şahsı evinin önünde silahla yaraladılar KOCAELİ

- Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde evine giden şahıs, bir araçtan silahla ateş açılması sonucu ayağından vurularak yaralandı. Olay 21.45 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 510 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 FAS 66 plakalı aracı ile evine gitmek için yola çıkan Turgay S.(50), evinin olduğu sokağa gelince aracından indi. Evine doğru yürüyen Turgay S., kendisini takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce silahla açılan ateş sonucu ayağına isabet eden iki kurşun ile yaralandı. Saldırgan şahıslar, geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçarken, olayı görenleri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgay S., ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Turgay S.’nin sağlık durumunun iyi oluğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan kimliği belirsiz kişileri yakalamak için inceleme başlattı. (GY-
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