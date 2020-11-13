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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli'de dolandırıcılık yapan sahte savcı Ankara'da yakalandı

Kocaeli'de dolandırıcılık yapan sahte savcı Ankara'da yakalandı

Şahsın asayişten çıkarılması

Telefon Hattı Akalan Cep Telefonu Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Asayişten detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, vatandaşları dolandırarak ortadan kayboldu. Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince kimliği belirlenen A.Y. adlı şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bulunan 3 cep telefonu ve 4 telefon hattına el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan A.Y., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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