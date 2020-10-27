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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de bir adreste 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de bir adreste 17 düzensiz göçmen yakalandı

- yAKALANAN GÖÇMENLERİN GÖÇ İDARESİNE SEVKİ

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı 

-- DETAYLAR

( KOCAELİ ) - Kocaeli’de bir adreste 17 düzensiz göçmen yakalandı- Kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan şahıs gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir adrese yapılan baskında 17 kaçan göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde bir ikamette baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 5 Pakistan ve 12 Afganistan uyruklu toplam 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağladığı iddia edilen Y.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayda yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (GY-
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