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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de askeri arazi yakınındaki sazlık alan alev alev yandı

Kocaeli’de askeri arazi yakınındaki sazlık alan alev alev yandı

- Yangın alanından görüntüler

-- Vatandaşlar tarafından yanan alandan çekilen görüntüler
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde askeri depolara yakın alanda bulunan sazlık alev alev yandı. Yangın akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi mevkinde bulunan sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Derbent Mahallesi’nde askeri depolara yakın mesafede bulunan bataklık ve sazlık alan kimliği belirsiz kişilerin tutuşturması sonucu yanmaya başladı.
Sazlıkların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında olay yerine gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise itfaiye ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında geniş alandaki sazlık tamamen yanarken, olay hakkında inceleme başlatıldı.
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