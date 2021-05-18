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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de altı katlı binada çökme tehlikesi...Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kocaeli’de altı katlı binada çökme tehlikesi...Bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Olay yerinden detaylar

Polis İstinat Duvarı Polis Ekipleri Çökme Tehlikesi Trol 

-Boşaltılan bina sakinlerinden detaylar
-Ekiplerden detaylar

( KOCAELİ ) -Altı katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi, AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde inşaat halindeki bir binanın temelindeki kazı çalışmaları sonrasında yanında bulunan altı katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın temelindeki kazı çalışmaları sonrasında yanında bulunan altı katlı farklı bir binanın istinat duvarının alt kısmında çökme meydana geldi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 24 daireden oluşan bina tedbir amaçlı kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bina sakinlerinin bazıları otellere yerleştirilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor. (BCT-
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