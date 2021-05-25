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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Çiftçilerin yüzü Büyükşehir Belediyesinin sera desteğiyle güldü

KOCAELİ - Çiftçilerin yüzü Büyükşehir Belediyesinin sera desteğiyle güldü

- Sera kurulum çalışmaları - Tamamlanan seralardan görüntüler - Çiftçiler Bora Sağdıç ve Serkan Balta'nın konuşması Kocaeli 'de çiftçilerin yüzü Büyükşehir Belediyesinin sera desteğiyle güldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle yapımı tamamlanan modern seralarını teslim alan çiftçiler, sebze dikimine başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarıma yönelik proje ve destekler, özelikle salgın döneminde çiftçilerin yüzünü güldürüyor.Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında kentteki çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği veriliyor. Sera desteğiyle kentteki çiftçilerin gelirinin artırılması ve üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri hedefleniyor.Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen projeden öncelikle, seraları kar ve kötü hava koşullarından zarar gören çiftçilerin faydalanması sağlanıyor. - Seraların yüzde 70'i tamamlandıProje kapsamında yaklaşık 26 bin metrekare arazide kurulumuna başlanan ve yüzde 70'i tamamlanan modern seralar, üretime hazır halde çiftçilere teslim edilmeye başlanırken, çiftçiler yeni yerlerinde sebze dikimine başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup çiftçilere teslim edilen seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor.Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip naylonlu seralar, Tarım Sigortaları Kanunu gereğince tarım sektörünü tehdit eden risklere karşı sigortalanıyor. - "Yeni kurulan seralarımız çok kullanışlı"Açıklamada görüşlerine yer verilen Bora Sağdıç, 25 yıldır Bayraktar Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını belirterek, teslim edilen seradan çok memnun olduğunu kaydetti.
Kışın yoğun kar nedeniyle bazı seralarının zarar gördüğünü, kullanılmaz hale geldiğini aktaran Sağdıç, "Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, köyümüze gelerek hasar gören seraları yerinde inceledi. Hasar tespiti yapıldı. Ardından başkanımız hemen proje açıkladı.
Biz de projeye katıldık. Yeni kurulan seralarımız çok kullanışlı ve çok güzel. Memnun kaldık." ifadelerini kullandı.Sağdıç, şu an roka diktiğini, 1 - 2 güne kadar hasat yapacaklarını, 1 Haziran'da da domates dikeceklerini belirterek, şartlar iyi giderse devam edeceklerini kaydetti.
Aynı mahallede çiftçilik yapan Serkan Balta da kar yağışı nedeniyle seralarının yıkıldığını ifade ederek, Büyükakın'a teşekkür etti.

Tarım Kar Yağışı 

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