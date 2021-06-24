KOCAELİ - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafı ziyaret etti (1)
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ayar ailesini ziyareti - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretleri - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnafla sohbet etmesiKOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Ayar ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Hereke'de bulunan esnafın sorunlarını dinledi.
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