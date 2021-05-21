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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü

- Çatısı yanan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir evin çatı izolasyonu sırasında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi 2785 Sokak'ta Metin Yıldız'a ait müstakil evin çatısındaki yalıtım malzemeleri pürmüzle izolasyon yapıldığı sırada alev aldı.Alevlerin kısa sürede çatıyı sarması üzerine müdahalede bulunan Yıldız, itfaiyeye haber verdi.İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Yıldız'ın elinde ve ayaklarında hafif yanıklar oluştu.

Müstakil Ev Yangına Müdahale 

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