KOCAELİ - Büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
- Yangının çıktığı besi çiftliğinin görüntüsü - İtfaiye ekibinin yangını söndürme çalışması - İtfaiye aracı Kocaeli 'de büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde büyükbaş besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Değirmendere Mahallesi Yukarıköy mevkisinde bir besi çiftliğinin samanlık kısmında yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak etrafa yayılmasını önledi.Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında, çiftlikte küçük çaplı hasar oluştu.
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