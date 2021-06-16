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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ - Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan binadan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu yan binaya sıçradı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu iki binanın çatısında hasar oluştu.

Çatı Katı Polis Nadan Sağlık Ekipleri 

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