Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı

-Kar yağışının olduğu kentten aktüel görüntüler

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( KOCAELİ -ÖZEL-DRONE)- Kocaeli yeni ‘beyaz örtü’yle uyandı KOCAELİ



- Gece saatlerinde yoğun kar yağışının yaşandığı Kocaeli, yeni güne beyaz örtüyle uyandı. Beyaza bürünerek kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmit, havadan görüntülendi. Kocaeli’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde yapmaya başlayan ve gece saatlerinde yoğun bir şekilde kent genelinde etkili olan kar yağışı, Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Havanın aydınlanması ile birlikte kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kent merkezlerinde ise yağmurla karışık şekilde devam ediyor. Beyaza bürünen Kocaeli’nin İzmit ilçesi ise havadan görüntülendi.



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