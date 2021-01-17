Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı

Kocaeli beyaz örtü ile kaplandı

drone görüntüsü

Aktüel Kar Yağışı 

-Kar yağışının olduğu kentten aktüel görüntüler
-Detay

( KOCAELİ -ÖZEL-DRONE)- Kocaeli yeni ‘beyaz örtü’yle uyandı KOCAELİ

- Gece saatlerinde yoğun kar yağışının yaşandığı Kocaeli, yeni güne beyaz örtüyle uyandı. Beyaza bürünerek kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmit, havadan görüntülendi. Kocaeli’de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde yapmaya başlayan ve gece saatlerinde yoğun bir şekilde kent genelinde etkili olan kar yağışı, Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Havanın aydınlanması ile birlikte kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kent merkezlerinde ise yağmurla karışık şekilde devam ediyor. Beyaza bürünen Kocaeli’nin İzmit ilçesi ise havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı