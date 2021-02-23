Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

KOCAELİ - Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

- Cenazenin cenaze aracına koyulması Kocaeli 'de beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldüKOCAELİ (AA) - Başiskele ilçesinde beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi annesi ve iki kardeşiyle markete giden Zeynep Meryem Özlek'e (4) yolun karşısına geçmek istediği sırada C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı beton mikseri çarptı.Kaza yerine gelen ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Özlek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zeynep Meryem'in, Ersin ve Elif Özlek çiftinin üç çocuğundan biri, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Antika'nın torunu olduğu öğrenildi.

Hastane Market Cenaze Beton Mikseri Cenaze Aracı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı