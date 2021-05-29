KOCAELİ - Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
- Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması - Kocaeli kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardan görünüm - Boş meydanlarDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorSAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu. Kocaeli 'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü. Kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye ve İstiklal caddeleri boş kaldı.Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken polis ekipleri, D - 100 kara yolu ile D - 130 kara yolunda oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.
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