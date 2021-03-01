KOCAELİ - Bataklıkta mahsur kalan 3 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- Kazları kurtarma çalışmasından görüntüler - Kazların sahibi Emine Yavuz'un konuşması Kocaeli 'de bataklıkta mahsur kalan 3 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan kazlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kirazpınar Mahallesi'nde Emine Yavuz'a ait 3 kaz, bir köpeğin kovalaması üzerine bataklığa kaçtı.Çamurla kaplı alanda mahsur kalan ve hareket edemeyen kazları, kendi imkanıyla kurtaramayan Yavuz, itfaiye ekiplerine haber verdi.Bölgeye giden itfaiye ekipleri, 3 kazı saplandıkları bataklıktan çıkardı.Hayvanlarını teslim alan Yavuz, ekiplere teşekkür etti.
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