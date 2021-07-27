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KOCAELİ - Bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

KOCAELİ - Bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

- Bataklığa saplanan inek - Ekiplerin ineği kurtarma çalışması - İnek sahibi Kenan Koyun ile röportaj Kocaeli 'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Şekerpınar Mahallesi Güvercin Sokak'ta Kenan Koyun'a ait inek, iki gün önce kayboldu.Koyun, çevrede yaptığı aramada ineğini, bataklığa saplanmış halde buldu.İneğini bataklıktan çıkaramayan Koyun, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineğin bulunduğu alana girerek, bataklığın bir bölümünü kazma yardımıyla temizledi.Ekipler, iş makinesi yardımıyla çukurdan ineği çıkartarak sahibine teslim etti. Kenan Koyun, ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

İş Makinesi Bild 

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