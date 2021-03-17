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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Başından silahla vurulan kişi öldü

KOCAELİ - Başından silahla vurulan kişi öldü

- Hastaneden görüntü - Ölen kişinin yakınlarının sinir krizi geçirmesi Kocaeli 'de başından silahla vurulan kişi öldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde başından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.Atalar Mahallesi Işılay Sokak'ta bir oto yıkamacıya gelen Osman Y. ile Ramazan Ece arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ece, tabancayla başından vuruldu.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ece, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Polis, olayın ardından otomobille İstanbul yönüne kaçtığı belirlenen Osman Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan, Ece'nin hastane önünde bekleyen yakınları, ölüm haberini almaları üzerine sinir krizleri geçirdi.

Hastane Akalan Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

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