KOCAELİ - Apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden oldu
- Yangının çevredekilerce çekilen görüntülerinde yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Kocaeli 'de apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden olduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Dilovası ilçesinde dört katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin müdahalesine rağmen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişik binaların çatılarına sıçradı.Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle 4 binada hasar oluştu.Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
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