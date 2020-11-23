Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü

KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü

- Otomobilin görüntüsü - Olay yerinden detaylarAnadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölüKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın orta şeritte duran otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü. Otoyolun Ankara istikametinde Hayri K. idaresindeki 37 LA 786 plakalı tır, Çınarlıdere viyadüğü üzerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orta şeritte duran 06 AK 4231 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücünün cesedi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

Avcılık Sağlık Ekipleri Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement