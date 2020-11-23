KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölü
- Otomobilin görüntüsü - Olay yerinden detaylarAnadolu Otoyolu'nda tır orta şeritte duran otomobile çarptı: 1 ölüKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın orta şeritte duran otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü. Otoyolun Ankara istikametinde Hayri K. idaresindeki 37 LA 786 plakalı tır, Çınarlıdere viyadüğü üzerinde, henüz belirlenemeyen nedenle orta şeritte duran 06 AK 4231 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücünün cesedi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.
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