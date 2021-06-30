KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale etmesi - Kazaya karışan araçlar - Yaralıların ambulansa taşınmasıAnadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 LFN 843 plakalı minibüs ile 69 AD 662 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldıKaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
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