Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı

KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı

- Kaza yapan otobüs - Polis ve itfaiye ekibi - Ambulansta yaralılara ilk müdahalenin yapılması - Kaza yapan otobüsteki yolcularla röportajAnadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı - Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyorKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.Ankara istikametinde ilerleyen, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü Alikahya mevkisinde çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Personeli Yolcu Otobüsü 

İlgili Foto Galeriler
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement