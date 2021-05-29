KOCAELİ - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı (2)
- Kaza yapan otobüslerin çekilmesi - Yolcuların başka bir otobüse sevk edilmesi - 112 Acil Servis ekiplerinin yaralılara müdahalesiGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda iki yolcu otobüsü çarpıştı: 8 yaralı - Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyorKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.Ankara istikametinde ilerleyen, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki yolcu otobüsü Alikahya mevkisinde çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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