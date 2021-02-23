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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - 9 ilde 'konteyner dolandırıcılığı' iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ - 9 ilde 'konteyner dolandırıcılığı' iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ - 9 ilde "konteyner dolandırıcılığı" iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli merkezli 9 ilde "konteyner dolandırıcılığı" iddiasıyla 40 kişi gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verdikleri ilanla 31 ilde 88 kişiyi konteyner satışı bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 40 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli merkezli 9 ilde internet sitelerine verilen ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Öte yandan, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili daha önce gözaltına alının 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.Şüphelilerin, konteyner almak isteyen kişileri kapora ve nakliye bedeli adı altında yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

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