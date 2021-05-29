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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - 7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - 7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, 7 kişiyi bıçakla tehdit ederek rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Derince ilçesinde bir kişinin, eskiden dini nikahla yaşadığı kadının da arasında bulunduğu 7 kişiyi bıçak zoruyla rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı, 7 kişiyi kurtardı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.B, tutuklandı.

Rehin Harekete Geç Avcılık 

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