KOCAELİ - 7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi7 kişiyi rehin aldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, 7 kişiyi bıçakla tehdit ederek rehin aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Derince ilçesinde bir kişinin, eskiden dini nikahla yaşadığı kadının da arasında bulunduğu 7 kişiyi bıçak zoruyla rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.B'yi gözaltına aldı, 7 kişiyi kurtardı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan H.B, tutuklandı.
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