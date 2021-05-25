KOCAELİ - 44 düzensiz göçmen yakalandı

- Yasa dışı yollarla girmiş göçmenlerin yakalanması - Göçmenlerin sağlık kontrolüne getirildikleri araçtan indirilmesi44 düzensiz göçmen yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, şüphe üzerine durdurulan minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, R.H. idaresindeki minibüsü kent merkezi girişindeki uygulama noktasında durdurdu.Araçta yurda yasa dışı yollarla girmiş 27 Suriye, 9 Filistin, 6 Bangladeş ve 2 Eritre uyruklu bulundu.Sürücü hakkında işlem yapıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım