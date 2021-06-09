Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

KOCAELİ - 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

- Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyon - Operasyonda ele geçirilen tütün ve tütün mamulleri Kocaeli merkezli 4 ilde tütün kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltıKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde, 14 milyon 924 bin 200 boş ve dolu makaron ele geçirilen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda yasa dışı yollardan temin edilen tütün ve tütün mamulleri, makaron ve sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrollerini piyasaya sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik Kocaeli , Mersin, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 14 milyon 334 bin 200 boş makaron, 590 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte TAPDK bandrolü, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kilogram nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı, 143 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan 50 sprey ele geçirildi.

Kaçak Akalan Bandrol Sigara Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement