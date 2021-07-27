KOCAELİ - 3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı

- Tünel girişi - Uzun kuyruk oluşturan araçlar - Ağır ağır akan trafik - Anadolu Otoyolu'nda duran trafik (Drone) - Uzun araç kuyrukları (Drone) Kocaeli 'de 3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.İzmit ilçesi Gültepe tünelinde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada yaralanan olmadı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının yaklaşık bir saat durması sonucu araç kuyruğu oluştu.Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım