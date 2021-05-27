KOCAELİ - 23 göçmen yakalandı

- Yakalanan göçmenler Kocaeli 'de 23 göçmen yakalandı - Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan 3 araçta, 19'u Suriye, 4'ü de Afgan uyruklu olmak üzere 23 göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda 3 aracı takibe aldı.Araçları güzergah üzerinde durduran polis, yapılan kontrolde, 19'u Suriye, 4'ü de Afgan uyruklu olmak üzere 23 yabancı uyrukluyu yakaladı.Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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