- Kocabaş Çayı taştı, tarlalar su altında kaldı

-akar sulardan detay

-su basan tarlalardan detay

-genel ve detay görüntüler

-Şahin Yonar ile röp



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hurma köy ile Durali köyleri arasından geçen Kocabaş Çayı yağan yağmur ve karın ardından taşarak tarım alanlarını kapladı. Kazdağları’ndan doğarak Çan ve Biga ilçelerini geçtikten sonra Marmara denizine dökülen Kocabaş Çayı, yağan yağmur ve karın ardından taştı. Taşan sular Hurma köy yakınlarındaki Kocaçay-1 ve Kacaçay-2 köprüleri yanındaki tarım arazilerini kapladı. Ekili alanların sular içinde kaldığını söyleyen Şahin Yonar, “Yağan yağmur ve karla birlikte Kocabaş Çayı’mız su ile doldu. İstenilen suyu bulduk sonunda. İnşallah hayırlısı olur. Yeterince taşkınlık var, tarlalar su içinde kaldı. Sularımız yükseldi. İstenilen sularımız gelmiş bulunmakta” dedi.

(İÇ-UYC



loading...