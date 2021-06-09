Koca yürekli minik öğrenciler

--Kumbaranın detay görüntüleri

--Öğretmenin konuşması

--Çocukların kumbaraya tek tek para atmaları

--Öğretmen ve öğrenciler ile röportaj

--Kumbaranın açılış görüntüleri



( MANİSA )- Çikolata paralarını tekerlekli sandalye için biriktirdiler- Bir tekerlekli sandalye için yola çıkan öğrenciler 16 tekerlekli sandalye parası biriktirdi- Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 'Biz çikolata yemesek de olur, yeter ki siz yürüyün' adlı proje ile 16 engellinin yüzünü güldürecek MANİSA



- Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri sınıflarındaki bedensel engelli arkadaşları için başlattıkları 'Biz çikolata yemesek de olur, yeter ki siz yürüyün' tekerlekli sandalye kampanyasında bir yıl içinde cep harçlıklarından artırdıkları paralarla 16 tekerlekli sandalye parası topladı. Sınıfta başlayan proje önce bütün okula sonra da okul dışına taşınca kendileri minik yürekli kocaman olan öğrenciler 16 engelli için umut oldu. Manisalı öğrenciler, 'Biz çikolata yemesek de olur, yeter ki siz yürüyün' adlı proje kapsamında cep harçlıklarından arttırdıkları paralar ile 16 engellinin yüzünü güldürecek. Bir tekerlekli sandalye için başlatılan kampanyanın sonunda veliler ve öğrencilerin huzurunda açılan kumbaradan 20 bin TL toplandığı öğrenildi. Kampanyayı duyanlar da destek oldu Cemal Ergün İlkokulu 4-D sınıfı öğrencileri okula hiç gelemeyen bedensel engelli öğrencinin olması nedeniyle, sınıf öğretmeni ve sınıftaki diğer öğrencilerin katılımıyla en azından bir engelliye yardımcı olmak amacıyla cep harçlıklarından arttırdıkları paraları toplayarak farkındalık projesi başlattı. Cemal Ergun İlkokulu 4-D sınıf öğretmeni Nazlı Aydın Çıplak, öğrencileri ile birlikte pandemi öncesi 2020 yılı şubat ayında başlattıkları farkındalık projesine, 'Biz çikolata yemesek de olur, yeter ki siz yürüyün' adını verdiklerini söyledi.



Öğrencilerin cep harçlıklarından arttırdıkları paraların kumbarada toplandığını kaydeden sınıf öğretmeni Çıplak, kampanyaya geçen zaman içerisinde öğrencilerden duyan duyarlı vatandaşların da destek vererek kumbaraya para bağışında bulunduğunu anlattı. Sınıf öğretmeni Çıplak, “Bizim sınıfımızda bedensel engelli bir arkadaşımız var, ancak okula hiç gelmiyor evde eğitim alıyor. Bu arkadaşımızdan esinlendik, projemizin çıkış noktası o. Onun sayesinde bu projeyi başlattık. Bir de bizim 1. sınıftan bu yana yaptığımız sağlıklı beslenmek, abur cuburdan uzak durmak diye bir projemiz daha vardı. O yüzden de kumbaramızın üzerine de 'Biz çikolata yemesek de olur, yeter ki siz yürüyün’ yazarak sloganımızı da oluşturduk. Çocuklarımızla birlikte başlarda haftada belirli günlerde cep harçlıklarından arttırdıkları paraları kumbaraya attılar ben de onlara destek oldum.” şeklinde konuştu.

Yardım kampanyasına dışarıdan da destek geldi Sınıf içerisinde başlattıkları projenin duyulmasının ardından dışarıdan da bağışların gelmeye başladığını anlatan sınıf öğretmeni Çıplak, bir gün sınıftaki öğrencinin babaannesinin kumbaraya destek olmak istediğini söyleyerek, “Bağışı kabul ederek, kampanyamızı büyütme kararı aldık. Arkadaşlarımıza ve yakın çevremize söyledik, sağ olsunlar onlar da bizlere çok destek oldular. Bir sandalye almak için çıktığımız yolda bugün yaklaşık 16 sandalye alabilecek kadar bağış topladık. Sınıf olarak onlara umut ışığı olacağımız için çok mutluyuz. Kumbaramızı ailelerimizin ve öğrencilerimizin huzurunda açtık ve toplanan para 20 bin liraya yakın.” dedi.

Öğrenciler mutlu ve huzurlu Projeyi canı gönülden destekleyen sınıf öğrencilerinden Burhan Efe Akgör, “Birine hediye almak zaten çok güzel bir şeydir, hayatı değiştirecek hediye almak, olumlu bir etki vermek gerçekten çok güzel bir duygu.” diye konuştu.

Sınıf öğrencilerinden Mehmet Ali Ataklı ise öğretmenine teşekkür ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu kadar çok para toplanacağını düşünemezdim. Hatta bir tekerlekli sandalyeyi alacak kadar para toplayamayız diye düşünürken ummadığımız kadar çok para toplandı.” Sınıf öğrencilerinden Gülsüm Eyman Kara da duygularını şöyle dile getirdi: “Bedensel engelli arkadaşlarımız bizler koşarken pencereden bakıp bizleri seyrediyorlar. Şimdi 16 arkadaşımıza umut olacağız, çok mutluyum.” (TD-SC-

