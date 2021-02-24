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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOBLENZ - Almanya'da Esed rejiminin eski istihbaratçısı hakkında hapis cezası verildi

KOBLENZ - Almanya'da Esed rejiminin eski istihbaratçısı hakkında hapis cezası verildi

- Mahkeme binası önünden detaylar - İşkenceye uğrayanlardan birinin kızının protestosu - Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi Sözcüsü Petre Zimmermann'ın açıklamasıBERLİN (AA) - Almanya ’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi, Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib'i, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.Mahkemenin kararında, Esed rejiminin eski istihbaratçısı Eyad el Garib’in en az 30 eylemciyi gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye götürdüğünün kanıtlandığı belirtildi.Eyad el Garib'in, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
- Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibatSuriye istihbaratı için çalışan sanık Enver Raslan’ın yargılanmasına ise devam edilecek.Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya 'ya geldikleri tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin’de yakalanmıştı.İddianameye göre, 57 yaşındaki Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz ve 58 cinayetle suçlanıyor.Federal Başsavcılık, davayı, "insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendiriyor.

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