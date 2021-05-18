Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kobani davası başladı

Kobani davası başladı

açıklamalar

Şehit Gazi Yakınları 

-detaylar

( ANKARA -2)- Kobani davası öncesi şehit ve gazi yakınlarından açıklama ANKARA

- Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın 2. duruşması Sincan Cezaevi’nde görülüyor.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği mensupları da Sincan Cezaevi önünde dava öncesi bir açıklama yaptı. Grup adına 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit ve gazi olarak terör sözcülerine tepkilerini ifade ettikleri, lanet okuduklarını belirterek en ağır cezaları almaları için davanın takipçileri olacaklarını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement