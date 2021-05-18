Kobani davası başladı

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( ANKARA -2)- Kobani davası öncesi şehit ve gazi yakınlarından açıklama ANKARA



- Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin davanın 2. duruşması Sincan Cezaevi’nde görülüyor.15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği mensupları da Sincan Cezaevi önünde dava öncesi bir açıklama yaptı. Grup adına 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit ve gazi olarak terör sözcülerine tepkilerini ifade ettikleri, lanet okuduklarını belirterek en ağır cezaları almaları için davanın takipçileri olacaklarını söyledi.





