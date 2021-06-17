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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Klimaya takılan yaralı ebabili itfaiye kurtardı

Klimaya takılan yaralı ebabili itfaiye kurtardı

- Klimada sıkışan kuştan görüntü

Bild Babil 

-- İtfaiye ekiplerinin gelişi
-- İtfaiye ekibinin kuşu kurtarması
-- Yaralı kuştan görüntü

( KAYSERİ - ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki klimaya ayağı sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı. İlçeye bağlı Sahabiye mahallesi Ahmetpaşa caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki klimaya ebabil kuşu takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Ayağı kırık olduğu öğrenilen kuşun tedavisi için veterinere teslim edileceği bildirildi.
(TB-
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