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Klimadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Klimadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Klimadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

Apartmanın dışından görüntüler

Hastane Bild Yangın 

-Evin kapısından görüntüler
-detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir evde klimadan çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi 68046 Sokak üzerinden bir apartmanın birinci katındaki klimanın iç ünitesinde yangın çıktı. Yangın sonucu klima duvardan koltuğun üzerine düştü. Bu sırada yan koltukta yatan 3 yaşındaki Rüzgar A. ve 4 yaşındaki ağabeyi Eymen A. yaralandı.Mutfakta olan anne Gülşah K. de çıkan duman üzerine yangını fark edip 2 çocuğunu alarak dışarı çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri de Gülşah K.'yi ve 2 çocuğunu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.Çocukların hastanede tedavisi sürerken, Rüzgar A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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