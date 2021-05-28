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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı

Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı

hırsızların klima ünitesini sökme anları,

Polis Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-klima ünitesini motora yükleme anları,
-adliye götürülmesinden detay,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bina duvarına asılı klima ünitesini saniyeler içerisinde söken şahıs yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesine bağlı Münüfpaşa Mahallesinde bir binanın duvarına asılı olan klima ünitesi çalındı. Meydana gelen olayda 3 hırsızın saniyeler içerisinde klima motorunu sökme ve geldikleri motora yükleyerek çalma anları güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimliği tespit edilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (FP-SD-
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