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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Klasik otomobillerden 29 Ekim’de ‘Daima Cumhuriyet’ konvoyu

Klasik otomobillerden 29 Ekim’de ‘Daima Cumhuriyet’ konvoyu

Drone görüntüsü

Cumhuriyet Alabalık Klasik Otomobil Araç Konvoyu Yurttaş 

-Konvoy
-Vatandaşların desteği
-Belediye Başkanı röp.
-detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için yollara çıkan klasik otomobiller havadan görüntülendi İSTANBUL

- Kadıköy’de klasik otomobiller Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutlamam için yollara çıktı. Türk Bayraklarıyla süslenen çok sayıda klasik otomobilin katıldığı ‘cumhuriyet’ konvoyu vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı. Öte yandan, klasik otomobiller drone ilk havadan görüntülendi. Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet yürüyüşü yerine korona virüs salgınının oluşturduğu riskleri önlemek için bu yıl klasik otomobillerin oluşturduğu araç konvoyu düzenledi.
Türk Bayraklarıyla süslenen çok sayıda klasik otomobil bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. “Daima Cumhuriyet” sloganıyla yola çıkan klasik otomobiller konvoy oluşturarak marşlar ve şarkılar eşliğinde Kadıköy sokaklarında dolaşarak vatandaşlara nostaljik anlar yaşattı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı evlerinin pencerelerinden, balkonlarından Cumhuriyet coşkusuna katılan Kadıköylüleri Cumhuriyet Tırı’ndan selamladı. Kalamış’tan hareket eden konvoy, Suadiye’den Bağdat Caddesi’ni gezerken, vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden, balkonlarından salladıkları Türk bayrakları ile Cumhuriyet coşkusuna katıldı.
“Mesafeli ve kontrollü bir kutlama töreni hazırladık” Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Cumhuriyetimizin 97. Yılını kutluyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle daha mesafeli, daha kontrollü bir kutlama töreni hazırladık. Çünkü önemli olan yurttaşlarımızın, komşularımızın sağlığı. Bugün klasik otomobillerle Kadıköy’ümüzün sokaklarında ve caddelerinde dolaşmaya başlayacağız. Geçen yıllarda olduğu gibi büyük coşkulu kalabalıkları davet etmiyoruz sosyal mesafe kuralına uyabilmek için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm gençliğe emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak her Kadıköylünün görevi ve sorumluluğudur. Biz de Atatürk’ümüzün emanetine sahip çıkıyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, klasik otomobiller havadan görüntülendi.
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