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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Klasik otomobiller müzikli kortejle eğlendirdi

Klasik otomobiller müzikli kortejle eğlendirdi

Klasik araçların görüntüsü

Hafta Sonu Küçük Çocuk Klasik Otomobil Irak 

-Klasik araçların sokaklarda gezisi
-Akülü araçla klasik araç kortejine katılan çocuğun görüntüsü
-Balkonlarda korteje el sallayan ve eğlenen vatandaşlar
-Klasik araç sürücülerinin müzik eşliğinde oynaması
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY -DRONE) AKSARAY

- Aksaray'da vatandaşlara moral olması için klasik otomobillerle müzik eşliğinde kortej organize edildi. Aksaray Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral olması için klasik araçlarla müzik eşliğinde kortej düzenledi.
Aksaray Klasik Otomobil Sevenler Kulübüne (AKOSK) ait 15 ayrı klasik otomobil kamyonet kasasından çalınan müzik eşliğinde gezerek vatandaşlara moral verdi. Aksaray Belediyesi önünden çıkış yapan klasik otomobiller hemen her mahalleye uğradı. Müzik sesini duyan Aksaraylılar balkon ve camlara çıkarak korteji izledi. Bazı vatandaşlar ise balkondan el sallayarak korteje selam verdi. Gün boyu girmedik sokak bırakmayan klasik araç sürücüleri zaman zaman geniş alanlarda durarak müzik eşliğinde oynadı. Bazı vatandaşlarında katıldığı oyunlarda akülü aracıyla korteje katılan küçük çocuk büyük beğeni topladı. (YC-İP-
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