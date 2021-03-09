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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- KKTC sokaklarında “Love Erdoğan” afişleri

- KKTC sokaklarında “Love Erdoğan” afişleri

Afişlerden görüntü

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Başkent 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) sokaklarına ABD’de reklam panosunda yer alan ”Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak “Love Erdoğan” afişleri asıldı. ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde reklam panosunda yer alan ”Stop Erdoğan" ilanlarına tepkiler devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve turizm şehri Girne sokaklarına New York’taki reklama tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı. (ABA-DK-Y)
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