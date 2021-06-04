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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapıları 15 ay sonra yeniden açıldı

- KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapıları 15 ay sonra yeniden açıldı

Türk tarafı detay

İsaf Sınır Kapısı İngilizce İngilizler 

-sınır kapısından geçiş yapanlar detay
-Rum tarafından gelenlerin karşılanması
-detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında kara sınır kapıları 15 ay sonra yeniden açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında korona virüs salgını nedeniyle 15 aydır kapalı sınır kapıları sabah saatlerinde yeniden açıldı. Karşılıklı varılan anlaşma sonrası 9 sınır kapısında geçişler karşılıklı başlamış oldu. Lefkoşa'da bulunan Lokmacı Sınır Kapısında Türk esnaf, Güney Kıbrıs'tan gelen misafirlere lokma ikram etti. Ayrıca Türkçe, Rumca ve İngilizce dilinde "Hoş geldiniz" şeklinde karşılama yapıldı. Negatif PCR testi veya antijen testi şart KKTC ve GKRY arasındaki geçişler yeniden başlarken, henüz yoğunluk yaşanmadı. Her iki tarafa geçişlerde de 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR ya da antijen testi sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi. KKTC'den GKRY'ye yalnızca Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Avrupa Birliği vatandaşları, GKRY'de ikamet izni olan İngilizler, Rum tarafında vizesi olan 3. ülke vatandaşları ve Schengen vizesi olanlar geçiş yapabilecek.
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