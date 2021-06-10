Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KKTC Gazisi için Ordu'ya pedal çevirdiler

KKTC Gazisi için Ordu'ya pedal çevirdiler

-bisiklet ile yola çıkacak kişiler

Açılış Töreni Anma Töreni Bisiklet Turu Bisiklet Kışla 

--bisikletlilerden detay
--röp
--vali ziyaret
--gazilerden detay
--pankart gösteri
--genel detay
--bisikletlilerin yola çıkışı

( İSTANBUL ) -KKTC Gazisi için Ordu'ya pedal çevirdiler-Komutanlarına vefa için İstanbul’dan Ordu’ya pedal çevirecekler İSTANBUL

- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eski Başkanı, Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay M.Şükrü Tandoğan'ın anısına 9 kişilik profesyonel bisikletçi grubunun katılımı ile bisiklet turu düzenlendi.
10 Haziran'da İstanbul'dan başlayan tur 861 km sürerek 16 Haziran Ordu'da sona erecek. KKTC'nin kuruluşunun 37.yıl kutlama törenlerine ve Maraş bölgesinin açılış törenine iştiraki sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay Mehmet Şükrü Tandoğan silah arkadaşları ve sevenleri tarafından unutulmadı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin toplamda 17 yıl Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kıbrıs Gazisi Tandoğan'a vefa borcu olarak bisiklet turu düzenleyen dernek üyesi ve aynı zamanda Tandoğan'ın askeri olan 65 yaşındaki Ali Güngör 8 kişilik ekibiyle İstanbul'dan Ordu'ya kadar pedal çevirecek. Tandoğan'ın ani kaybı nedeniyle derin üzüntü duyan dernek üyeleri, bisiklet turunu gelenekselleştirmeyi de planlıyor. 10 Haziran İstanbul Pendik'te başlayan tur 861 km sürecek ve 16 Haziran'da Ordu'da sona erecek. 17 Haziran'da ise Tandoğan'ın memleketi olan Ordu'nun Perşembe ilçesi Çandır köyü'nde Tandoğan'ın kabrinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Düzenlenen törene ise, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin’de katıldı.
Komutanlarına vefa göstergesi olarak pedal çevireceklerini belirten Abdurrahman Çolak,” Buradan çıkışla Ordu Perşembeye gideceğiz. Komutanımız Perşembeliydi. Onun anısına böyle bir bisiklet turu düzenledik. Anısını yaşatmak amacıyla buradan Perşembeye kadar pedal çevireceğiz” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement