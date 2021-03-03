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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- KKTC’deki St. Hilarion Kalesi’nde yangın

- KKTC’deki St. Hilarion Kalesi’nde yangın

-Yangından görüntüler

( GİRNE ) GİRNE

Bild Yıldırım Düşmesi Elektrik Kesintisi Yangına Müdahale Trol 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi’ne yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’de bulunan tarihi St. Hilarion Kalesi’ne yıldırım düşmesi sonucu yerel saatle 16.45 sularında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın nedeni ile bölgede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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