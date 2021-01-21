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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- KKTC'deki deprem iki Meclis’te de hissedildi

- KKTC'deki deprem iki Meclis’te de hissedildi

- KKTC'de deprem anında iki Meclis'ten görüntü, detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Deprem Kamera Gesi Başkent Deprem Anı 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin etkileri, KKTC Meclisi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclisi’nde de hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde saat 17.27’de 5.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldiği belirtilmişti. Deprem başkent Lefkoşa ve Girne’de de hissedilmişti. Vatandaşlar ise depremin ardından kendilerini sokağa atmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bağlı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre ise, meydana gelen depremin 5.0 büyüklüğünde olduğu belirtildi. GKRY’deki yerel basını tarafından aktarılan verilere göre, depremin Larnaka bölgesindeki büyüklüğü ise 5.4 olarak belirtildi. KKTC’deki Cumhuriyet Meclisi ve GKRY Meclisi’nde yapılan oturumlar sırasında meydana gelen deprem anları ise kameralara yansıdı. Öte yandan meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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