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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- KKTC'de sürücü kurslarından koltuklu eylem

- KKTC'de sürücü kurslarından koltuklu eylem

Konvoydan görüntü

Siyasi Partiler Siyasi Parti Hükümet Kullar Irak 

-Eylemcilerin meclis önüne koltuğu bırakması
-Emirzade Tilki açıklama
-UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner açıklama ve göstericilerle konuşma

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sürücü kurslarının sahipleri ve eğitmenler, sınavların yeniden başlatılması için meclis önünde eylem yaptı. KKTC’de sürücü kursları sahipleri ve eğitmenler, korona virüs salgını nedeniyle 1 Kasım’da durdurulan ehliyet sınavlarının yeniden başlatılması için meclis önünde eylem yaptı. Eylemciler, talepleri gerçekleşmezse daha büyük ve şiddetli bir eylemle meclis önüne geleceklerini belirtti.
Eylemcilerin araçları meclis önünde uzun kuyruklar oluştururken, trafik tek şeritten sağlandı. Polis meclis içerisinde ve dışında güvenlik önlemleri aldı. Araçlarına astıkları pankartlarla korna çalarak meclis önüne gelen eylemciler, yanlarında getirdikleri koltuğu da meclis kapısının önüne bıraktı. Eylemciler, getirdikleri koltuğa oturup vekillere tepkilerini dile getirdi. Eylemde konuşan Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, “Ağlanacak halimize gülüyoruz” diyerek 1958 yılından bu yana kendi yağlarıyla kavrulduklarını ve bu günlere geldiklerini kaydetti.
Şoför okulları olarak gelmiş geçmiş hükümetlerin koltuk kavgası ve menfaatleri nedeniyle bu hale düştüklerini savunan Tilki, “Toplumumuzu kilitlemişlerdir” dedi.
Tilki, kendisi, yönetimi ve şoför okulları eğitmenleri olarak yaklaşık 150-200 kişinin çalmadıkları kapı kalmadığını söyledi.

Tüm siyasi partilerle görüştüklerini, Cumhurbaşkanlığı’na kadar çıktıklarını ifade eden Tilki, “Maalesef hükümetin ve Bakanlar Kurulunun olmayışı bizleri bu durumlara getirdi. Şoför okulları 40 gündür evlerine ekmek götüremeyecek durumdadır. Acı ve gerçek” şeklinde konuştu.
Okulların eğitimlerini durdurduğunu, elektrik parasını, borçlarını, kredi kartlarını ödemeyecek durumda olduklarını dile getiren Tilki, “Bunlara sebep, yaşananlara seyirci kalan koltuk sevdasıyla uğraşan meclis içindeki arkadaşlarımızdır” ifadelerini kullandı. Eylemcilerle görüşerek sorunlarını dinleyen UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fikri Toros ve Doğuş Derya, gerekli çözümün bulunulması konusunda destek olacaklarını belirttiler.
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