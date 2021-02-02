- KKTC’de son 24 saatte 62 yeni vaka



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 62 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 433’e yükseldi. Korona virüs salgını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) alınan sıkı önlemlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, KKTC’de son 24 saatte yapılan 4 bin 16 testte 48'i yerel olmak üzere 62 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu belirtirken, vakalardan 12’sinin başkent Lefkoşa, 34’ünün Girne, 7’sinin Gazimağusa ve 7’sinin ise İskele Bölgesi'nden olduğu aktardı. Sağlık Üst Kurulu 'tam kapanma' önerisi sundu KKTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Üst Kurulu, pandemi sürecinde yaşanan krizi görüşmek üzere bir araya geldi. Kurul, yarından itibaren ada genelinde 15 günlük “tam kapanma” kararının uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna öneri sundu. Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz hafta Girne’de 14, geriye kalan ilçelerde ise 7 gün ‘kısmi kapanma’ kararı almıştı. Kurul, ülkedeki durumu yeniden görüşmek üzere 10 Şubat tarihinde yeniden bir araya gelecek. Tam kapanma önerisinin kabul edilmesinde son söz ise Bakanlar Kuruluna bırakıldı. Öte yandan KKTC’de salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 14 kişi hayatını kaybetti.



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