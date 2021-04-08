- KKTC'de sendikalardan meclis önünde eylem

-Sendika temsilcileri konuşma



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 6 sendika, meclis binası önünde toplanarak, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödenmemek üzere 4 aylığına durdurmasını protesto etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 6 sendika, Cumhuriyet Meclisi’nin binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödenmemek üzere 4 aylığına durdurmasını protesto eden sendikalar, “yoksullaştırmaya hayır” pankartları ile yürüdü. Gösteriler, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan meclis önünde kurulan platformda yaptığı konuşmada, hükümetin adaletsizce ve haksızca aldığı hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını protesto etmek için burada olduklarını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde eylem düzenleyen turizm emekçilerini de desteklediklerini belirten Bengihan, verdikleri mücadelenin ekmek kavgası olduğunu vurguladı. Bengihan, kamu çalışanları ile emekçilerin haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, amacın kamu ile özel sektör çalışanlarını birbirine düşürmek ve sömürmek olduğunu ifade etti.

Sendikalar olarak çalışanların yanında olduklarını ifade eden Bengihan, hükümetin sermayeye dokunmamasını eleştirdi.

Bengihan, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele liderine hakaret eden kişiyi de protesto etti. Mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Bengihan, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” diyerek, tüm çalışanlara teşekkür etti. Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, emek kavgasına ve emek mücadelesine destek veren herkese teşekkür ederek, bugün burada olma nedenlerinin hükümetin süreci adaletsizce yönetmesi olduğunu söyledi.



Hükümete istifa çağrısında bulunan Serdaroğlu, halkın artık “ahkam kesme” değil, icraat beklediğini kaydetti.

Milletvekillerini eleştiren ve çalışanın sesinin duyulması çağrısında bulunan Serdaroğlu, özellikle partilerinden istifa ederek hükümete destek veren 3 vekile sert eleştiriler yöneltti. Serdaroğlu, “hodri meydan” diyerek hükümeti sandığa çağırdı. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, hükümetin çalışanların haklarını budamaya çalıştığını söyleyerek, ekmek peşinde olduklarını, pandemi dönemimde insanların sokağa çıkmak zorunda bırakıldığını söyledi.



Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan da özel sektör ve esnafın kepenk indirmesini, çalışanların cebine el atılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Özdoğan, özel sektörle birlikte omuz omuza meydanlara inme zamanının yakın olduğunu belirterek, sendikalar olarak halkla birlikte mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen ise çalışanların haklarının kesilmesi ile özel sektör ve kamu çalışanlarının karşı karşıya getirilmesini eleştirerek, buna izin vermeyeceklerini vurguladı. Özgöçmen, hükümetin sermayenin değil, çalışanın yanında olması gerektiğini dile getirerek, hükümeti istifaya çağırdı.



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