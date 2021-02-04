- KKTC'de PCR Merkezlerinde Test Kuyruğu



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri kapsamında ilçeler arası seyahat edecek çalışanlara PCR testi yaptırma zorunluluğu getirilmesinin ardından test merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri dün açıklamıştı. Bugün itibariyle yürürlüğe giren tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı karar ile ilçeler arası seyahat edecek çalışanlara PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi.

Söz konusu zorunluluğun getirilmesinin ardından vatandaşlar KKTC genelinde hem devlet hem de özel PCR test merkezlerine akın etti. Test merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle başkent Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne'de bulunan test merkezlerinde aşırı yoğunluk ve talep nedeniyle kapasitenin üzerine çıkılması ile PCR testleri, ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. KKTC genelinde PCR testleri durduruldu Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakaların hız kesmeden arttığını ve vaka sayılarındaki artışın önümüzdeki günlerde de devam etmesini beklediklerini söyledi.



Plli, vatandaşlara evde kalmaları için çağrıda bulundu. Yeni kayıt alınmayacak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şu an itibariyle Lefkoşa Fuar Merkezi, Güzelyurt ve Girne'de PCR test alanlarında bulunanların testlerinin yapılacağı bildirilirken, söz konusu yoğunluktan dolayı yeni kayıtların alınmayacağı aktarıldı.



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