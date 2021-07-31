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- KKTC'de ormanlık alanda yangın
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- KKTC'de ormanlık alanda yangın

- KKTC'de ormanlık alanda yangın

yangın bölgesinden detay

( GİRNE ) GİRNE

Yangın Ormanlı Askeri Personel Sivil Savunma Ormanlık Alanda Yangın 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangına Orman Dairesine bağlı ekipler, sivil savunma, askeri personel ve belediye ekipleri müdahale ediyor.
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